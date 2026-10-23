Uma jovem de 22 anos, identificada como Paloma Novaes Binotto, moradora de Artur Nogueira, morreu na tarde de quinta-feira (22) após um grave acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras. Outras duas jovens que estavam no mesmo veículo ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a hospitais da região.

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De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta do km 32 da rodovia, nas proximidades do bairro Morro Grande. Paloma e as outras duas vítimas estavam em um Chevrolet Celta quando o carro colidiu frontalmente com um caminhão. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades.

Com a força do impacto, Paloma não resistiu e morreu no local. As outras duas ocupantes do automóvel sofreram ferimentos graves e receberam atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado até o momento.