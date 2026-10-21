O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) cobrou transparência do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e defendeu a abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de quem ocupa a Presidência da República. A declaração foi feita nesta quarta-feira (21), em Campinas, durante uma mobilização eleitoral ao lado do ex-ministro e candidato derrotado ao governo do estado, Fernando Haddad (PT), na reta final da campanha para o segundo turno.

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"Eu defendo que quem se elege presidente não devia ter sigilo nem bancário, nem fiscal, nem telefônico. Vida pública é pública. Quem não quiser ter vida pública vai para o setor privado", afirmou Alckmin.

A manifestação ocorreu após o vice-presidente ser questionado sobre a resposta da campanha de Flávio Bolsonaro a um desafio do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, para a divulgação de informações bancárias e telefônicas. Só que o candidato do PL condicionou a abertura de seus sigilos à divulgação de informações sobre cartões corporativos e viagens em aviões particulares relacionadas ao presidente Lula.