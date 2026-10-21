Uma plantação de maconha com aproximadamente 15 quilos da droga foi localizada pela Guarda Civil Municipal de Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas, nesta terça-feira (20). O cultivo estava em uma construção no Condomínio Vila Rica e foi descoberto após um trabalho de inteligência das equipes de segurança do município.

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A operação foi coordenada pelo Centro Operacional de Inteligência (COI), que reuniu e analisou informações sobre a possível existência de uma plantação de entorpecentes no endereço. Com os dados levantados, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram até o imóvel e encontraram o cultivo.

Segundo a Prefeitura de Monte Mor, a quantidade de maconha localizada foi estimada inicialmente em 15 quilos, mas o peso exato ainda depende dos procedimentos oficiais de pesagem e análise do material.