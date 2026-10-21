21 de outubro de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Guarda acha plantação com 15 kg de maconha em condomínio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cultivo foi descoberto em uma construção no Condomínio Vila Rica, em Monte Mor, após investigação do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal.
Cultivo foi descoberto em uma construção no Condomínio Vila Rica, em Monte Mor, após investigação do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal.

Uma plantação de maconha com aproximadamente 15 quilos da droga foi localizada pela Guarda Civil Municipal de Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas, nesta terça-feira (20). O cultivo estava em uma construção no Condomínio Vila Rica e foi descoberto após um trabalho de inteligência das equipes de segurança do município.

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A operação foi coordenada pelo Centro Operacional de Inteligência (COI), que reuniu e analisou informações sobre a possível existência de uma plantação de entorpecentes no endereço. Com os dados levantados, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram até o imóvel e encontraram o cultivo.

Segundo a Prefeitura de Monte Mor, a quantidade de maconha localizada foi estimada inicialmente em 15 quilos, mas o peso exato ainda depende dos procedimentos oficiais de pesagem e análise do material.

A administração municipal destacou que a descoberta foi resultado da atuação conjunta entre o setor de inteligência e as equipes operacionais da Guarda Civil. O COI é responsável por reunir informações sobre atividades suspeitas e auxiliar no planejamento das ações de segurança.

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