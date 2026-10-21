A Companhia de Habitação Popular de Campinas (Cohab-Campinas) foi alvo de um ataque cibernético acompanhado de um pedido de resgate. A invasão foi identificada na segunda-feira (19) e atingiu o servidor responsável por hospedar o banco de dados da empresa municipal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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Assim que detectou o ataque, a Cohab registrou um boletim de ocorrência e abriu uma sindicância interna para investigar as circunstâncias da invasão e avaliar a extensão dos danos. A investigação policial tramita sob sigilo.

A companhia confirmou que os responsáveis pelo ataque fizeram uma exigência de pagamento de resgate, mas não informou o valor solicitado nem as condições impostas. Também não esclareceu se houve acesso indevido, cópia ou vazamento de informações armazenadas no servidor.