Um guarda municipal de Estiva Gerbi morreu na última quarta-feira (21) após ser atropelado por um carro em uma rotatória no cruzamento das avenidas Washington Luiz e dos Trabalhadores, em Mogi Guaçu. Joel Ferreira dos Santos, de 63 anos, estava em uma motocicleta com a filha quando foi atingido.
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De acordo com as informações, um carro avançou a placa de “Pare” ao converter da Avenida dos Trabalhadores para a Avenida Washington Luiz. Durante a manobra, o veículo atingiu a motocicleta em que estavam Joel e a filha, que caíram. Em seguida, as vítimas foram atropeladas pelo carro e arremessadas.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência. O guarda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha não precisou de atendimento médico.
Segundo a Prefeitura de Estiva Gerbi, Joel trabalhava há mais de 20 anos na Guarda Civil Municipal. Nas redes sociais, a corporação publicou uma mensagem de despedida e destacou o legado de “dedicação, profissionalismo e amizade” da vítima.
“Sempre servindo e protegendo a população com compromisso, coragem e espírito de equipe. Sua história e exemplo permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, escreveu a corporação.
O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (23), às 10h30, no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Mogi Guaçu.