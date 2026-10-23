Um guarda municipal de Estiva Gerbi morreu na última quarta-feira (21) após ser atropelado por um carro em uma rotatória no cruzamento das avenidas Washington Luiz e dos Trabalhadores, em Mogi Guaçu. Joel Ferreira dos Santos, de 63 anos, estava em uma motocicleta com a filha quando foi atingido.

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De acordo com as informações, um carro avançou a placa de “Pare” ao converter da Avenida dos Trabalhadores para a Avenida Washington Luiz. Durante a manobra, o veículo atingiu a motocicleta em que estavam Joel e a filha, que caíram. Em seguida, as vítimas foram atropeladas pelo carro e arremessadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência. O guarda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha não precisou de atendimento médico.