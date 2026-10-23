A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu 136 pedras de crack e 94 porções de maconha em um terreno na Rua Ernestina Bulgarelli, no Jardim Zaniboni I. Nenhum suspeito foi localizado.

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A ação foi realizada pela equipe do GOC (Grupamento de Operações com Cães). Segundo a corporação, os guardas patrulhavam a região quando decidiram vistoriar o terreno, já conhecido como ponto de tráfico e armazenamento de drogas.

A cadela farejadora Judite, da raça pastora-belga-malinois, localizou a maconha escondida próxima a uma bananeira e as pedras de crack junto a um muro. Todo o material apreendido foi entregue na Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.