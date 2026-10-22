22 de outubro de 2026
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ENTREGA VOLUNTÁRIA

Mulher rompe tornozeleira e se entrega à PM em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Foragida procurou atendimento policial no Jardim Mercedes e manifestou desejo de voltar ao sistema prisional.
Foragida procurou atendimento policial no Jardim Mercedes e manifestou desejo de voltar ao sistema prisional.

Uma mulher que estava foragida do sistema prisional foi presa após procurar a Polícia Militar e manifestar o desejo de se entregar, nesta quarta-feira (21), no Jardim Mercedes, em Campinas. Ela contou aos policiais que havia rompido a tornozeleira eletrônica durante o período de saída temporária.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher solicitou atendimento de uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e relatou espontaneamente sua situação.

Os agentes consultaram os sistemas policiais e confirmaram que ela estava registrada como evadida do sistema prisional, condição atribuída a detentos que deixam de cumprir as regras de retorno ou permanência estabelecidas pela Justiça.

Após a confirmação, a mulher foi detida e encaminhada a uma unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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