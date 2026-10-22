Uma mulher que estava foragida do sistema prisional foi presa após procurar a Polícia Militar e manifestar o desejo de se entregar, nesta quarta-feira (21), no Jardim Mercedes, em Campinas. Ela contou aos policiais que havia rompido a tornozeleira eletrônica durante o período de saída temporária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, a mulher solicitou atendimento de uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e relatou espontaneamente sua situação.

Os agentes consultaram os sistemas policiais e confirmaram que ela estava registrada como evadida do sistema prisional, condição atribuída a detentos que deixam de cumprir as regras de retorno ou permanência estabelecidas pela Justiça.