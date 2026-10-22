Campinas e toda a região estão em estado de atenção para a ocorrência de temporais entre esta quinta-feira (22) e sábado (24). O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que prevê pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em diferentes regiões paulistas.

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O aviso faz parte do Boletim Meteorológico Especial do El Niño, divulgado nesta quarta-feira (21). Segundo a Defesa Civil, a atuação de sistemas meteorológicos manterá o tempo instável durante os três dias, com possibilidade de chuvas intensas em curtos períodos.

Nesta quinta-feira (22), a previsão é de aumento das instabilidades, principalmente durante a tarde e a noite. Na sexta-feira (23), novas pancadas de chuva poderão atingir Campinas e outras cidades do interior paulista, com risco de descargas elétricas e ventos fortes. A tendência é de continuidade das precipitações no sábado (24).