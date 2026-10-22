Campinas e toda a região estão em estado de atenção para a ocorrência de temporais entre esta quinta-feira (22) e sábado (24). O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que prevê pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em diferentes regiões paulistas.
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O aviso faz parte do Boletim Meteorológico Especial do El Niño, divulgado nesta quarta-feira (21). Segundo a Defesa Civil, a atuação de sistemas meteorológicos manterá o tempo instável durante os três dias, com possibilidade de chuvas intensas em curtos períodos.
Nesta quinta-feira (22), a previsão é de aumento das instabilidades, principalmente durante a tarde e a noite. Na sexta-feira (23), novas pancadas de chuva poderão atingir Campinas e outras cidades do interior paulista, com risco de descargas elétricas e ventos fortes. A tendência é de continuidade das precipitações no sábado (24).
O boletim não apresenta, no comunicado divulgado, uma estimativa específica do volume de chuva previsto para Campinas.
Risco de alagamentos e quedas de árvores
A Defesa Civil alerta que a sequência de dias chuvosos pode provocar encharcamento do solo, elevação dos níveis de rios e córregos, alagamentos e enxurradas. Em áreas mais vulneráveis, também existe risco de deslizamentos de terra.
As rajadas de vento podem causar quedas de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.
O diretor da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Adriano Baruffaldi, recomenda que a população aproveite o período anterior às chuvas mais intensas para adotar medidas preventivas.
"É fundamental que, antes do início das chuvas, as pessoas limpem as calhas, verifiquem as condições dos telhados, retirem folhas e sujeira dos ralos e prendam objetos que possam ser levados pelo vento", orientou.
Segundo ele, a poda preventiva de galhos que ofereçam risco também é importante para reduzir possíveis danos durante as tempestades.
Veja como se proteger durante os temporais
A Defesa Civil recomenda alguns cuidados para evitar acidentes:
- Não atravesse ruas alagadas, seja a pé ou de carro, mesmo quando a água parecer rasa.
- Evite permanecer próximo de rios e córregos durante chuvas intensas.
- Durante tempestades com raios, não procure abrigo debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas.
- Mantenha calhas e ralos limpos e retire objetos que possam ser arrastados pelo vento.
- Em áreas de encosta, observe sinais como rachaduras no terreno, inclinação de árvores e postes ou movimentação do solo.
A Defesa Civil informou que continuará monitorando as condições meteorológicas e poderá atualizar os alertas conforme a evolução das previsões.