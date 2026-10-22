22 de outubro de 2026
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MORTE NA RODOVIA

Pedestre morre atropelado na Anhanguera em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (21), na altura do km 100, sentido interior; motorista não sofreu ferimentos.
Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (21), na altura do km 100, sentido interior; motorista não sofreu ferimentos.

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma Fiat Strada na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na noite desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 21h, na altura do quilômetro 100, sentido interior.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a caminhonete trafegava pela rodovia quando o motorista se deparou com o pedestre na pista. O condutor não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a vítima, que morreu no local.

O motorista da Fiat Strada não sofreu ferimentos. A identidade e a idade do pedestre não foram divulgadas.

O atropelamento provocou interdições temporárias de faixas da rodovia durante o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia. A liberação total aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22).

As circunstâncias que levaram o pedestre a estar na pista ainda não foram esclarecidas.

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