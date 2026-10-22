Um pedestre morreu após ser atropelado por uma Fiat Strada na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, na noite desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 21h, na altura do quilômetro 100, sentido interior.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a caminhonete trafegava pela rodovia quando o motorista se deparou com o pedestre na pista. O condutor não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a vítima, que morreu no local.

O motorista da Fiat Strada não sofreu ferimentos. A identidade e a idade do pedestre não foram divulgadas.