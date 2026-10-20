Quem acompanha esta coluna sabe que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) de considerar inconstitucionais 100 cargos comissionados criados pela Câmara de Campinas não chega exatamente como uma surpresa. Desde que a proposta começou a tramitar, no fim do ano passado, havia motivos suficientes para desconfiar de seu futuro nos tribunais. Afinal, o Legislativo já havia enfrentado uma disputa semelhante na década passada, quando a Justiça impôs limites ao número de assessores por gabinete. Agora, depois de novos estudos, justificativas e uma redação diferente para a legislação, o resultado caminha na mesma direção. Mudaram os argumentos, os instrumentos jurídicos e os personagens. Mas a finalidade prática continuou bastante parecida: aumentar o número de funcionários de livre nomeação nos gabinetes dos vereadores.

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A reforma aprovada em dezembro de 2025 criou 105 cargos, dos quais 99 seriam destinados diretamente aos gabinetes, permitindo que cada um dos 33 vereadores passasse de cinco para oito assessores. A proposta foi aprovada na reta final dos trabalhos legislativos, sem que houvesse um debate público proporcional ao impacto da medida, estimado em R$ 20,89 milhões anuais. Na ocasião, a Câmara sustentou que precisava modernizar sua estrutura, acompanhar melhor as políticas públicas e responder à crescente complexidade das demandas da cidade. É perfeitamente legítimo discutir se o Legislativo necessita de mais funcionários. O que não se pode ignorar é que necessidade administrativa e constitucionalidade são questões diferentes. Uma estrutura pode ser considerada insuficiente pelos vereadores e, ainda assim, a solução escolhida para ampliá-la contrariar as regras constitucionais.

Foi justamente esse o entendimento do TJ-SP. Dos 105 cargos criados, o tribunal considerou regulares apenas cinco funções de assessor de comissão. As outras 100, incluindo a de subsecretário de apoio às comissões, foram declaradas inconstitucionais porque suas atribuições foram consideradas predominantemente técnicas, burocráticas e operacionais. A Constituição reserva os cargos comissionados às atividades de direção, chefia e assessoramento que efetivamente exijam vínculo especial de confiança. Não basta dar a uma função um nome que sugira assessoramento político para que todas as suas atribuições passem a justificar a livre nomeação. É o conteúdo do trabalho, e não apenas a denominação do cargo, que precisa ser examinado.