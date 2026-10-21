21 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Açougue tinha 125 kg de produtos vencidos e adulterados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Divulgação
Subgerente de açougue foi preso após apreensão de 125 kg de produtos vencidos, adulterados ou impróprios para consumo.
Subgerente de açougue foi preso após apreensão de 125 kg de produtos vencidos, adulterados ou impróprios para consumo.

Polícia Civil, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas, prendeu em flagrante, na terça-feira (20), o subgerente de um açougue instalado em um supermercado de Indaiatuba, após fiscalização que resultou na apreensão e inutilização de 125 quilos de produtos vencidos, adulterados ou impróprios para consumo.

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A ação foi deflagrada após denúncia anônima. No local, os policiais encontraram indícios de alteração de datas de validade dos alimentos e de produção irregular de linguiça artesanal. Segundo a ocorrência, após tomarem ciência da fiscalização, responsáveis pelo estabelecimento colocaram uma placa indicando que os produtos seriam descartados — em possível tentativa de alterar a cena do crime.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública.

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