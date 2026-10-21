A Polícia Civil, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas, prendeu em flagrante, na terça-feira (20), o subgerente de um açougue instalado em um supermercado de Indaiatuba, após fiscalização que resultou na apreensão e inutilização de 125 quilos de produtos vencidos, adulterados ou impróprios para consumo.

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A ação foi deflagrada após denúncia anônima. No local, os policiais encontraram indícios de alteração de datas de validade dos alimentos e de produção irregular de linguiça artesanal. Segundo a ocorrência, após tomarem ciência da fiscalização, responsáveis pelo estabelecimento colocaram uma placa indicando que os produtos seriam descartados — em possível tentativa de alterar a cena do crime.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública.