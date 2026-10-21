O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), voltou a manifestar publicamente seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e convocou a população para um ato de mobilização eleitoral no próximo sábado (24). O encontro está marcado para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais.
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A convocação foi feita por Dário em um vídeo gravado durante uma reunião com vereadores, parlamentares e dirigentes de diferentes partidos. Cercado por aliados e militantes de direita, o prefeito reforçou seu posicionamento na disputa presidencial e pediu a participação dos apoiadores na mobilização.
"Nós temos parlamentares, vereadores, deputados, presidentes de partidos reunidos para quê? Para convidar todos vocês para sábado, dia 24, um ato de mobilização para Flávio, presidente 22", afirmou.
Na sequência, Dário destacou a importância que atribui à participação de Campinas na reta final da campanha. "Campinas vai mostrar sua força, a força do Flávio 22, presidente do Brasil", declarou o prefeito, encerrando o vídeo com um novo convite para o encontro.
A manifestação representa mais um gesto público de apoio de Dário à candidatura de Flávio Bolsonaro. Desta vez, porém, o prefeito assume também o papel de mobilizador, participando da articulação de um evento que pretende reunir diferentes lideranças políticas e militantes favoráveis ao candidato do PL.
Mobilização reúne diferentes partidos
O ato será realizado no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural e contará com a participação de representantes de diferentes legendas. A articulação busca concentrar apoiadores de Flávio Bolsonaro em Campinas na véspera da votação de domingo (25).
A reunião que antecedeu a convocação contou com vereadores, deputados e presidentes de partidos, indicando uma mobilização que ultrapassa as fronteiras partidárias locais.
Dário e Rafa Zimbaldi do mesmo lado
Uma das curiosidades políticas da mobilização é a participação do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que também apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro e está entre os responsáveis pela convocação do ato.
Dário e Rafa foram adversários nas duas últimas eleições municipais, em 2020 e 2024. Além das disputas nas urnas, o deputado estadual se consolidou como um crítico da administração do prefeito, protagonizando embates políticos com o grupo que comanda a Prefeitura.
Agora, a candidatura de Flávio Bolsonaro coloca os dois, ao menos nesta reta final da eleição presidencial, do mesmo lado de uma mobilização política em Campinas. A aproximação em torno do candidato do PL não representa, necessariamente, uma reconciliação ou aliança na política municipal, mas produz uma imagem pouco comum entre dois adversários históricos.