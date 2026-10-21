O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), voltou a manifestar publicamente seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e convocou a população para um ato de mobilização eleitoral no próximo sábado (24). O encontro está marcado para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais.

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A convocação foi feita por Dário em um vídeo gravado durante uma reunião com vereadores, parlamentares e dirigentes de diferentes partidos. Cercado por aliados e militantes de direita, o prefeito reforçou seu posicionamento na disputa presidencial e pediu a participação dos apoiadores na mobilização.

"Nós temos parlamentares, vereadores, deputados, presidentes de partidos reunidos para quê? Para convidar todos vocês para sábado, dia 24, um ato de mobilização para Flávio, presidente 22", afirmou.