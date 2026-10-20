A Prefeitura de Campinas encaminhou à Câmara Municipal, nesta terça-feira (20), um projeto de reforma da Previdência que altera as regras de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais. A proposta estabelece idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens que ingressarem no serviço público após a mudança, modifica o cálculo dos benefícios e cria regras de transição para os atuais funcionários.

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Apesar das alterações, a alíquota de contribuição previdenciária permanecerá em 14%, sem mudanças nas bases de cobrança. O texto também preserva os direitos adquiridos de quem já tiver cumprido todos os requisitos para aposentadoria até a publicação da nova lei.

A reforma foi elaborada para enfrentar o desequilíbrio financeiro de longo prazo do Instituto de Previdência do Município de Campinas (Camprev). Segundo os estudos apresentados pela administração municipal, o instituto acumula um déficit atuarial estimado em R$ 13 bilhões, valor que representa a insuficiência projetada de recursos para o pagamento de benefícios futuros.