A Prefeitura de Campinas encaminhou à Câmara Municipal, nesta terça-feira (20), um projeto de reforma da Previdência que altera as regras de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais. A proposta estabelece idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens que ingressarem no serviço público após a mudança, modifica o cálculo dos benefícios e cria regras de transição para os atuais funcionários.
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Apesar das alterações, a alíquota de contribuição previdenciária permanecerá em 14%, sem mudanças nas bases de cobrança. O texto também preserva os direitos adquiridos de quem já tiver cumprido todos os requisitos para aposentadoria até a publicação da nova lei.
A reforma foi elaborada para enfrentar o desequilíbrio financeiro de longo prazo do Instituto de Previdência do Município de Campinas (Camprev). Segundo os estudos apresentados pela administração municipal, o instituto acumula um déficit atuarial estimado em R$ 13 bilhões, valor que representa a insuficiência projetada de recursos para o pagamento de benefícios futuros.
Idade mínima e regras de transição
Para os servidores que ingressarem após a entrada em vigor da reforma, a idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além das exigências de tempo de contribuição, serviço público e permanência no cargo.
No caso dos professores, as idades mínimas previstas são de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com requisitos específicos para o magistério.
Já os servidores atuais que ainda não tiverem direito à aposentadoria poderão utilizar duas modalidades de transição: uma baseada na soma da idade com o tempo de contribuição, conhecida como sistema de pontos, e outra que exige o cumprimento de um período adicional equivalente a 100% do tempo que faltava para atingir os requisitos, chamado de pedágio de 100%.
A proposta mantém a integralidade e a paridade para servidores que ingressaram em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpram as condições previstas na legislação.
Como ficará o cálculo das aposentadorias
Outra mudança importante está na forma de calcular os benefícios. Pela regra geral proposta, a aposentadoria corresponderá a 60% da média das contribuições, acrescidos de dois pontos percentuais por ano de contribuição que ultrapassar 20 anos.
A média também passará a considerar todas as contribuições realizadas desde julho de 1994, em vez de utilizar apenas as 80% maiores.
Na prática, pelas regras gerais propostas, o percentual do benefício variará conforme o tempo de contribuição:
- 20 anos de contribuição: 60% da média.
- 25 anos: 70% da média.
- 30 anos: 80% da média.
- 35 anos: 90% da média.
- 40 anos: 100% da média.
Esses percentuais não representam necessariamente o último salário do servidor e podem variar conforme as regras específicas aplicáveis a cada situação.
Médicos terão previsão de aposentadoria especial
O projeto também introduz na legislação municipal regras para aposentadoria especial de médicos intensivistas e outros profissionais expostos a agentes nocivos à saúde.
A proposta estabelece, para essa modalidade, idade mínima de 60 anos e 25 anos de contribuição, além da comprovação da exposição aos agentes prejudiciais e do cumprimento dos demais requisitos legais.
Também estão previstas regras específicas para servidores com deficiência e para aposentadorias por incapacidade permanente.
Pensões por morte também terão mudanças
A reforma modifica o cálculo das futuras pensões por morte. Pela regra geral, o benefício será formado por uma cota familiar de 50%, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite de 100%.
O texto prevê tratamento diferenciado para situações envolvendo dependentes com deficiência ou incapacidade, conforme os requisitos estabelecidos.
A proposta também determina que as regras previdenciárias aplicáveis às pessoas transgênero considerem o gênero constante do registro civil.
Déficit de R$ 13 bilhões motivou proposta
Segundo o presidente do Camprev, Henrique Subi, a reforma busca adaptar o sistema previdenciário ao aumento da expectativa de vida e à necessidade de garantir recursos para o pagamento de aposentadorias e pensões.
A Prefeitura afirma que o projeto também pretende adequar a legislação municipal à Emenda Constitucional nº 103/2019 e cumprir compromissos assumidos com o Ministério da Previdência Social.
Para enfrentar o déficit atuarial, a proposta estabelece contribuições suplementares do Município, aportes financeiros até 2065 e outras fontes de financiamento.
Projeto ainda será discutido pela Câmara
Nenhuma das novas regras está em vigor apenas com o envio da proposta. O projeto ainda será analisado pelos vereadores, poderá receber emendas e dependerá de aprovação legislativa para se transformar em lei.
A Prefeitura disponibilizou uma página com cartilha, vídeos explicativos, perguntas e respostas e um simulador de aposentadoria para os servidores consultarem os possíveis efeitos da reforma.
Mais informações: https://www.campinas.sp.gov.br/previdencia