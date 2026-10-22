Dois homens foram detidos pela Polícia Militar após a recuperação de um carro furtado no bairro Vila Perseu Leite de Barros, em Campinas. Durante a ocorrência, agentes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) também apreenderam cinco munições de calibre .38.

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A ação começou durante um patrulhamento pelo bairro. Os policiais desconfiaram de um homem que estava próximo a um automóvel e decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, encontraram uma chave de veículo e cinco munições.

Ao consultar a situação do carro, a equipe constatou que havia um registro de furto. Segundo a Polícia Militar, o homem admitiu ter participado do crime e revelou que um comparsa havia retirado peças do automóvel para comercialização.