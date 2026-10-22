A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus 12 acusados de envolvimento na queda do avião da Voepass em Vinhedo, que deixou 62 mortos em 9 de agosto de 2024. A informação foi divulgada pelo MPF nesta quarta-feira (21).

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Os denunciados respondem pelos crimes de atentado contra a segurança do transporte aéreo e sinistro em transporte aéreo — este último previsto no Código Penal para casos de queda ou destruição de aeronave, com pena de reclusão de quatro a 12 anos.

Segundo o MPF, os crimes atribuídos aos réus não se limitam às causas diretas do acidente. A investigação aponta que práticas adotadas pela empresa priorizavam a redução de despesas e o lucro em detrimento da manutenção das aeronaves.