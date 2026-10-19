Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após ser encontrado com um celular roubado no Jardim Campo Belo, em Campinas. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (19), depois que policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) utilizaram informações de rastreamento para localizar o aparelho.

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Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre um roubo ocorrido na região e entrou em contato com a vítima, que forneceu a descrição física do suspeito, detalhes das roupas utilizadas e dados que permitiram acompanhar a localização do telefone.

Com essas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e seguiram os sinais de rastreamento até a Rua Professor Estêvão Guedes, onde abordaram o adolescente. Durante a ação, encontraram com ele o celular que havia sido levado da vítima.