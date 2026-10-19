Uma ocorrência de extrema violência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) no sábado (17), no Jardim Nair Maria, em Salto. Os guardas prenderam um homem de 29 anos suspeito de esfaquear a própria namorada, de 47 anos, dentro da residência do casal, na Rua João da Rós.

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Segundo o relato atribuído ao suspeito, o episódio teria começado após uma discussão entre os dois. Ele teria ido até a cozinha, pegado uma faca e desferido 11 golpes contra a companheira. Ainda conforme as informações divulgadas, o homem teria tentado degolar a vítima e afirmado que só interrompeu as agressões porque se cansou.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionado pelo 192, e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Salto em estado grave.