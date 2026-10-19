Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida em um grave acidente envolvendo um Fiat Fastback e um ônibus do transporte coletivo de Campinas, na madrugada desta segunda-feira (19). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul, com a Rua Mogi Guaçu, na região do Guarani/Taquaral. Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, há suspeita de que o automóvel participava de um racha com outro veículo, cujo motorista fugiu do local.

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As duas vítimas fatais estavam no Fastback. Uma delas era o motorista, um jovem de 23 anos. A segunda vítima também ocupava o automóvel, mas a idade não foi informada. Um terceiro ocupante, também de 23 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

O acidente envolveu um ônibus da linha 260, que transportava passageiros no momento da colisão. Apesar da violência do impacto, nenhuma pessoa que estava no coletivo ficou ferida, conforme as informações iniciais.