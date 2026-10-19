Um homem morreu após um confronto armado com policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), nas proximidades do Jardim Campo Belo, em Campinas. Segundo a corporação, o tiroteio ocorreu durante uma ação para apurar informações sobre um roubo na Rodovia Engenheiro Miguel Melhado Campos (SP-324). Um revólver calibre .38 foi apreendido.

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De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, uma equipe realizava diligências relacionadas à ocorrência de roubo quando pelo menos quatro suspeitos teriam atirado contra a viatura. Os policiais reagiram aos disparos e os envolvidos fugiram em direção a uma área de mata.

Durante as buscas, os agentes encontraram um dos suspeitos caído no chão, atingido por disparos de arma de fogo, com um revólver calibre .38 ao seu lado. Os policiais recolheram a arma e acionaram o serviço de resgate, que constatou a morte do homem ainda no local.