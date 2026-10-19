A Polícia Civil de Campinas procura o motorista de um Ford Focus preto suspeito de participar de um racha que terminou com duas pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida, na madrugada desta segunda-feira (19), na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Mogi Guaçu, na região do Guarani/Taquaral, quando um Fiat Fastback atingiu a lateral de um ônibus da linha 260.

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Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o Ford Focus trafegava à frente do Fastback e conseguiu atravessar o cruzamento antes da passagem do coletivo, que realizava uma conversão à esquerda. O Fastback, que vinha logo atrás, atingiu violentamente a parte lateral traseira do ônibus. O motorista do Focus fugiu e ainda não foi identificado.

A investigação considera a possibilidade de que os automóveis estivessem disputando velocidade e de que o Fastback trafegasse acima do limite permitido, dificultando a reação de seu condutor e a percepção do motorista do ônibus. A dinâmica da colisão e a suspeita de racha ainda dependem de confirmação pericial.