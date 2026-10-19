A Polícia Civil de Campinas procura o motorista de um Ford Focus preto suspeito de participar de um racha que terminou com duas pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida, na madrugada desta segunda-feira (19), na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Mogi Guaçu, na região do Guarani/Taquaral, quando um Fiat Fastback atingiu a lateral de um ônibus da linha 260.
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Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o Ford Focus trafegava à frente do Fastback e conseguiu atravessar o cruzamento antes da passagem do coletivo, que realizava uma conversão à esquerda. O Fastback, que vinha logo atrás, atingiu violentamente a parte lateral traseira do ônibus. O motorista do Focus fugiu e ainda não foi identificado.
A investigação considera a possibilidade de que os automóveis estivessem disputando velocidade e de que o Fastback trafegasse acima do limite permitido, dificultando a reação de seu condutor e a percepção do motorista do ônibus. A dinâmica da colisão e a suspeita de racha ainda dependem de confirmação pericial.
Motorista do ônibus impediu incêndio
Dois ocupantes do Fastback morreram no local, entre eles o motorista, de 23 anos. Um terceiro ocupante, também de 23 anos, foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.
Após a colisão, o motorista do coletivo percebeu um princípio de incêndio no Fastback e utilizou o extintor do ônibus para apagar as chamas, evitando que o fogo se espalhasse. A Polícia Militar preservou a área para a perícia, enquanto agentes da Emdec organizaram desvios no trânsito. A avenida foi liberada às 4h50.
Motorista que fugiu pode responder pelas mortes
No despacho da ocorrência, o delegado José Paulo Olímpio Júnior destacou que o condutor do Ford Focus poderá ser responsabilizado criminalmente mesmo sem ter atingido o ônibus, caso seja comprovada sua participação no racha e a relação dessa conduta com as mortes.
O possível enquadramento é no artigo 308, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê punição para participação em disputa automobilística não autorizada com resultado morte, observados os requisitos legais.
A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança, ouvir testemunhas e aguardar os laudos periciais para identificar o motorista que fugiu e esclarecer as responsabilidades. A investigação também deverá determinar a velocidade dos veículos no momento do acidente.