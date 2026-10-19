19 de outubro de 2026
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ACIDENTE EM SOUSAS

VÍDEO: Carro atinge poste, árvore, capota e motorista morre

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente envolvendo automóveis ocorreu na entrada do distrito, em frente à Multi Arena; veículo atingiu poste e árvore antes de capotar.
Acidente envolvendo automóveis ocorreu na entrada do distrito, em frente à Multi Arena; veículo atingiu poste e árvore antes de capotar.

Um motorista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, na entrada do distrito de Sousas, em Campinas, nesta segunda-feira (19). A colisão aconteceu nas proximidades da Rua Reinaldo Alves Ferreira, em frente à Multi Arena, no sentido bairro-Centro.

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Segundo as informações iniciais da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o acidente envolveu automóveis. Um dos veículos atingiu um poste e, na sequência, colidiu contra uma árvore antes de capotar. O motorista, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local pela equipe de resgate.

O impacto provocou danos ao poste e a queda de uma árvore sobre a via, exigindo a mobilização de equipes para garantir a segurança no trecho. Agentes da Emdec permaneceram no local para prestar apoio à ocorrência e organizar o trânsito.

CPFL e Defesa Civil foram acionadas

Devido aos danos à estrutura elétrica e à queda da árvore, a CPFL e a Defesa Civil de Campinas foram acionadas para avaliar a situação e realizar os procedimentos necessários.

Até a última atualização, as equipes continuavam trabalhando no local. Não havia confirmação sobre a liberação completa da avenida nem informações sobre possíveis feridos nos demais veículos envolvidos.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas, incluindo a dinâmica da colisão entre os automóveis e o que provocou a perda de controle do veículo que capotou.

A identidade do motorista que morreu não havia sido divulgada.

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