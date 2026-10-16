A sequência de dias chuvosos em Campinas já fez outubro superar, ainda na primeira quinzena, o volume de precipitação esperado para o mês inteiro. Entre os dias 1º e 15, foram registrados 159,3 milímetros de chuva, segundo dados do Cepagri da Unicamp, um acumulado 36% acima da média climatológica de outubro, de 117,1 milímetros. Com os cerca de 10 milímetros registrados entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (16), o volume mensal já chega a aproximadamente 169 milímetros, 44% acima da média histórica, mesmo faltando duas semanas para o fim do mês.

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Os números confirmam uma sequência de chuvas intensas que vem marcando a chegada da primavera à região. Em apenas 16 dias, Campinas recebeu aproximadamente 52 milímetros a mais do que costuma registrar durante todo o mês de outubro. E o cenário não é isolado: este é o segundo mês consecutivo em que a chuva supera com folga os padrões climatológicos.

Em setembro, a situação foi ainda mais expressiva. Nos primeiros 15 dias, o volume de chuva já havia ultrapassado a média mensal de apenas 62 milímetros. O mês terminou com 310 milímetros acumulados, cinco vezes o volume normalmente esperado, tornando-se o mais chuvoso de 2026 até agora. O resultado representou um excedente de 400% em relação à referência climatológica.