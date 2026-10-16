Uma casa de repouso que funcionava sem licença sanitária no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, foi interditada após uma fiscalização identificar uma série de irregularidades, incluindo falta de alimentos em quantidade e qualidade adequadas, ausência de acompanhamento médico e problemas nas condições de higiene e segurança. A operação ocorreu na terça-feira (13), depois que a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia sobre o estabelecimento.
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No momento da vistoria, seis idosos estavam sendo atendidos no imóvel, classificado como Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Segundo a Prefeitura, o local não possuía responsável técnico e apresentava instalações físicas sem as condições necessárias de salubridade, habitabilidade e segurança para abrigar os residentes.
Os fiscais também identificaram falhas no controle dos medicamentos administrados aos idosos. O estabelecimento não apresentou prescrições médicas para todos os remédios utilizados, não mantinha prontuários individuais com o histórico de saúde dos residentes e não contava com profissional médico para acompanhamento dos pacientes.
Proprietária já teve outros estabelecimentos interditados
A fiscalização constatou ainda que a instituição funcionava com número insuficiente de funcionários e não apresentou contratos de trabalho da equipe nem contratos relativos ao atendimento dos residentes. Também foram identificadas pessoas com menos de 60 anos no estabelecimento, situação que, segundo a Prefeitura, exige autorização judicial específica para permanência em instituições destinadas a idosos.
Outro problema foi a ausência de documentos de identificação dos residentes, o que se somou às irregularidades sanitárias e administrativas encontradas durante a inspeção.
De acordo com a Vigilância Sanitária, a proprietária já havia tido outros estabelecimentos clandestinos da mesma atividade interditados em diferentes endereços, também por irregularidades semelhantes. A Prefeitura não informou quantas interdições anteriores foram registradas nem divulgou a identificação da responsável.
Idosos foram encaminhados às famílias
Diante das condições encontradas, a Vigilância Sanitária determinou a interdição do estabelecimento e acionou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
A pasta providenciou o encaminhamento dos seis idosos para suas respectivas famílias. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos residentes nem sobre eventuais outras medidas administrativas ou policiais decorrentes da fiscalização.