Uma casa de repouso que funcionava sem licença sanitária no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, foi interditada após uma fiscalização identificar uma série de irregularidades, incluindo falta de alimentos em quantidade e qualidade adequadas, ausência de acompanhamento médico e problemas nas condições de higiene e segurança. A operação ocorreu na terça-feira (13), depois que a Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia sobre o estabelecimento.

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No momento da vistoria, seis idosos estavam sendo atendidos no imóvel, classificado como Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Segundo a Prefeitura, o local não possuía responsável técnico e apresentava instalações físicas sem as condições necessárias de salubridade, habitabilidade e segurança para abrigar os residentes.

Os fiscais também identificaram falhas no controle dos medicamentos administrados aos idosos. O estabelecimento não apresentou prescrições médicas para todos os remédios utilizados, não mantinha prontuários individuais com o histórico de saúde dos residentes e não contava com profissional médico para acompanhamento dos pacientes.

Proprietária já teve outros estabelecimentos interditados