Uma mulher vítima de violência doméstica foi resgatada pela Guarda Municipal após ser agredida pelo companheiro e voltar a ser importunada por ele dentro de uma unidade de saúde na quarta-feira (14). O caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, para onde a vítima havia se deslocado em busca de socorro médico.

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A equipe da Guarda Municipal foi acionada para apoiar a vítima, que aguardava atendimento na sala da assistência social da UPA. Segundo o relato da mulher aos agentes, as agressões teriam começado na noite de segunda-feira. Ela deu entrada na unidade hospitalar na madrugada de quarta-feira apresentando hematomas visíveis nos braços, pernas e boca.

A vítima informou ainda que o homem havia confiscado seu aparelho celular para tentar impedi-la de pedir ajuda. Enquanto os guardas municipais colhiam o depoimento e os dados da vítima no local, o agressor retornou à UPA procurando por ela.