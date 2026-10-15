Uma denúncia sobre a venda de entorpecentes levou a Polícia Militar a um apartamento no Jardim das Bandeiras, em Campinas, onde foram apreendidas drogas, dinheiro e materiais associados ao tráfico. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (14), no Condomínio Residencial Taubaté, e terminou com um homem preso em flagrante.

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A ação foi realizada por equipes do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após informações repassadas pelo serviço de inteligência da unidade. Os dados tiveram origem em uma comunicação feita ao Disque Denúncia, que apontava a possível existência de drogas armazenadas em um dos apartamentos do condomínio.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais fizeram contato com o morador. Segundo a corporação, o suspeito informou espontaneamente onde os entorpecentes estavam guardados, permitindo que as equipes localizassem o material.