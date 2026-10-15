Há problemas que atravessam governos, sobrevivem a mudanças de mandato e acabam se transformando em verdadeiras heranças administrativas. A disputa envolvendo 598 cargos comissionados da Prefeitura de Campinas é um desses casos. A estrutura questionada pela Justiça tem origem em legislação de gestões anteriores, incluindo a administração Jonas Donizette, mas continua produzindo consequências para o governo Dário Saadi. Agora, com uma nova derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio dos Jequitibás se vê diante de um prazo cada vez mais próximo: março de 2027. Até lá, precisará adequar os cargos considerados inconstitucionais ou conseguir uma improvável mudança no cenário judicial.

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A discussão jurídica é relativamente simples de compreender, embora suas consequências administrativas sejam complexas. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que os cargos questionados, distribuídos por 23 secretarias municipais, possuem atribuições predominantemente técnicas, burocráticas e administrativas. Pela Constituição, funções dessa natureza devem ser exercidas, como regra, por servidores aprovados em concurso público. Cargos de livre nomeação são uma exceção destinada a atividades de direção, chefia e assessoramento, não uma alternativa genérica à contratação de funcionários efetivos. A Prefeitura discorda dessa interpretação e continua defendendo a constitucionalidade da legislação municipal.

O município já havia conseguido uma concessão importante do STF. Em junho, o ministro Edson Fachin ampliou de 120 dias para 12 meses o prazo de adequação, reconhecendo que uma substituição abrupta poderia comprometer serviços públicos. A decisão deu à Prefeitura tempo para planejar a reorganização, inclusive com eventuais mudanças legislativas e concursos. Mas o Executivo voltou ao Supremo tentando manter os atuais ocupantes até o encerramento definitivo do processo, sem a mesma data-limite. Desta vez, o pedido não prosperou. Os ministros entenderam que não foram apresentados elementos concretos suficientes para justificar outra prorrogação, especialmente quanto às providências de substituição dos cargos.