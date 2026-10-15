Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na quarta-feira (14) estourou um laboratório de refinamento e produção de drogas no bairro Jardim Anton von Zuben, em Campinas. O imóvel utilizado pelo grupo ficava localizado a cerca de 50 metros de uma escola. Três pessoas foram presas em flagrante.

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A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços-alvo da investigação. Enquanto as buscas em dois imóveis no município vizinho de Valinhos não apontaram ilícitos, o endereço na Rua Vicente Celestino, em Campinas, abrigava a estrutura de produção de entorpecentes.

No local, os agentes encontraram equipamentos especializados para a extração de BHO (óleo de cannabis) e dry (concentrado de haxixe de alta pureza). Além do maquinário, foram apreendidos: