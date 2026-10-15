Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na quarta-feira (14) estourou um laboratório de refinamento e produção de drogas no bairro Jardim Anton von Zuben, em Campinas. O imóvel utilizado pelo grupo ficava localizado a cerca de 50 metros de uma escola. Três pessoas foram presas em flagrante.
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A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços-alvo da investigação. Enquanto as buscas em dois imóveis no município vizinho de Valinhos não apontaram ilícitos, o endereço na Rua Vicente Celestino, em Campinas, abrigava a estrutura de produção de entorpecentes.
No local, os agentes encontraram equipamentos especializados para a extração de BHO (óleo de cannabis) e dry (concentrado de haxixe de alta pureza). Além do maquinário, foram apreendidos:
· Maconha moída: cerca de 80,9 kg
· Haxixe embalado: 2,5 kg
· Aparelhos celulares: 3 unidades mantidas com os suspeitos
Três indivíduos foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia. O morador do imóvel, apontado como responsável pela fábrica, confessou aos policiais que produzia e comercializava os entorpecentes no local. Ele foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Uma mulher que vivia na residência confirmou ter conhecimento das atividades ilícitas e admitiu já ter auxiliado no embalo das substâncias. Ela foi presa em flagrante. O terceiro suspeito confessou realizar o transporte frequente de entorpecentes para o grupo.