Uma bebê de 42 dias foi salva pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite da última quarta-feira (14), em Santa Bárbara d'Oeste, após sofrer um engasgo. A equipe realizou a manobra de desengasgo e conseguiu restabelecer a respiração da criança.

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De acordo com a corporação, os guardas realizavam patrulhamento preventivo pelo Parque Olaria quando, por volta das 22h45, foram abordados pela mãe da bebê, de 31 anos, que pediu socorro.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a criança com coloração arroxeada e aplicaram a manobra de desengasgo, conseguindo desobstruir as vias aéreas. Após o procedimento, a bebê voltou a apresentar coloração e respiração normais.