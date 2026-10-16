A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (15), em Guapiara, o homem apontado como autor do feminicídio de Janaina Aparecida Meneghine Pires, de 29 anos, morta a tiros em um posto de combustíveis no bairro Recanto do Sol II, em Campinas.

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Segundo a corporação, Sérgio Luiz Pires Júnior, companheiro da vítima, estava morando na zona rural do município onde foi localizado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde janeiro de 2024, mês em que o crime ocorreu.

À época, a Polícia Civil informou que Janaina foi atingida por quatro disparos. A mulher apresentava sinais de agressão e havia ido ao posto para encontrar duas amigas, após ligar para uma delas pedindo ajuda e relatar que havia brigado com o companheiro.