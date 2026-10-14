Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Campinas após ameaçar matar a ex-mulher e persegui-la de carro, mesmo existindo uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela. A ocorrência foi registrada nesta terça, na região do Parque Itajaí, após a vítima acionar o botão de emergência do programa SOS GAMA.
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Segundo a Guarda Municipal, a mulher estava dentro de um ônibus quando percebeu que era seguida pelo ex-marido, que dirigia um Volkswagen Up prata. Ela relatou que o homem havia feito diversas ameaças de morte e, diante da situação, utilizou o dispositivo de emergência para pedir ajuda.
A vítima já era acompanhada pelo programa GAMA, voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica. Com as informações sobre a linha de ônibus e as características do veículo, uma equipe da Guarda Municipal iniciou buscas pela região.
Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o carro e abordaram o suspeito. Ele foi detido e encaminhado, junto com a vítima, à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas.
A ocorrência foi registrada como descumprimento de medida protetiva, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
O acionamento do SOS GAMA permitiu que a equipe recebesse o pedido de ajuda e localizasse o veículo apontado pela vítima.