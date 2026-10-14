Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Campinas após ameaçar matar a ex-mulher e persegui-la de carro, mesmo existindo uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela. A ocorrência foi registrada nesta terça, na região do Parque Itajaí, após a vítima acionar o botão de emergência do programa SOS GAMA.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher estava dentro de um ônibus quando percebeu que era seguida pelo ex-marido, que dirigia um Volkswagen Up prata. Ela relatou que o homem havia feito diversas ameaças de morte e, diante da situação, utilizou o dispositivo de emergência para pedir ajuda.

A vítima já era acompanhada pelo programa GAMA, voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica. Com as informações sobre a linha de ônibus e as características do veículo, uma equipe da Guarda Municipal iniciou buscas pela região.