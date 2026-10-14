Pessoas em situação de rua passaram a contar com dois novos pontos de atendimento social na região central de Campinas, sendo um fixo, em frente à Catedral Metropolitana, e outro itinerante, que percorre cinco locais ao longo da semana. A iniciativa, em funcionamento desde 1º de outubro, busca facilitar o acesso a serviços públicos, documentos, benefícios sociais e atendimento de saúde.
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A tenda fixa foi instalada na Praça José Bonifácio, em frente à Catedral, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h. Já a estrutura itinerante atende em praças do Centro e da Vila Industrial, com programação específica para cada dia útil. As equipes contam com assistentes sociais e outros profissionais preparados para orientar e encaminhar pessoas à rede municipal de atendimento.
Entre os serviços oferecidos estão o apoio para obtenção de documentos, inscrição no Cadastro Único, acesso a programas sociais, encaminhamento para o albergue municipal e atendimento na rede de saúde. A participação é voluntária, e o acompanhamento pode ocorrer ao longo de vários contatos, conforme as necessidades de cada pessoa.
“A assistência social precisa estar onde as pessoas estão. Essa nova organização permite que nossas equipes tenham uma presença mais próxima e contínua na região central, sem deixar de atender os demais territórios da cidade”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro.
Quase 20% estavam sem documentos
A ampliação da presença das equipes no Centro foi definida a partir de um diagnóstico que identificou a concentração de pessoas em situação de rua nessa região da cidade.
Um levantamento realizado em 2024 pela Fundação Feac, pelo instituto Qualitest e pela Prefeitura, com base em 312 entrevistas, mostrou que 19,2% dos entrevistados não possuíam nenhum documento e 18,3% não estavam inscritos no Cadastro Único. A falta desses registros pode dificultar o acesso a benefícios e serviços públicos.
O mesmo estudo apontou que 81,4% dos participantes eram homens, 65,7% se declararam pretos ou pardos e a idade média era de 38,7 anos.
A tenda itinerante também busca atuar nos mesmos locais atendidos pelo Consultório na Rua, serviço da Secretaria de Saúde, permitindo a integração entre os atendimentos sociais e de saúde.
Confira os locais e horários das tendas
Ponto fixo: Praça José Bonifácio, em frente à Catedral Metropolitana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h.
Pontos itinerantes:
- Segunda-feira, das 8h às 17h: praça em frente ao Palácio da Cidade, na Rua Regente Feijó.
- Terça-feira, das 8h às 12h: Largo do Pará, na Avenida Francisco Glicério.
- Quarta-feira, das 8h às 17h: Praça Felipe Selhi Cunha, próximo ao Terminal Central.
- Quinta-feira, das 8h às 17h: praça próxima à Casa da Cidadania, na Rua Francisco Teodoro, 138, Vila Industrial.
- Sexta-feira, das 8h às 17h: Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral, com acesso pela Rua Treze de Maio.
Os locais e horários poderão ser alterados conforme a demanda identificada pelas equipes.
O serviço é executado pelo Movimento Vida Melhor (MVM), organização parceira da Prefeitura, e continua realizando abordagens em outras regiões de Campinas.
Quem quiser solicitar atendimento para uma pessoa em situação de rua pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 156.