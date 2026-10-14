Pessoas em situação de rua passaram a contar com dois novos pontos de atendimento social na região central de Campinas, sendo um fixo, em frente à Catedral Metropolitana, e outro itinerante, que percorre cinco locais ao longo da semana. A iniciativa, em funcionamento desde 1º de outubro, busca facilitar o acesso a serviços públicos, documentos, benefícios sociais e atendimento de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A tenda fixa foi instalada na Praça José Bonifácio, em frente à Catedral, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h. Já a estrutura itinerante atende em praças do Centro e da Vila Industrial, com programação específica para cada dia útil. As equipes contam com assistentes sociais e outros profissionais preparados para orientar e encaminhar pessoas à rede municipal de atendimento.

Entre os serviços oferecidos estão o apoio para obtenção de documentos, inscrição no Cadastro Único, acesso a programas sociais, encaminhamento para o albergue municipal e atendimento na rede de saúde. A participação é voluntária, e o acompanhamento pode ocorrer ao longo de vários contatos, conforme as necessidades de cada pessoa.