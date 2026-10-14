Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu. A abordagem foi realizada pela equipe do GOC (Grupamento de Operações com Cães) da Guarda Civil Municipal, na Rua das Petúnias, no Jardim Ypê Pinheiro.

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Segundo a corporação, os agentes seguiam para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para apresentar outra ocorrência quando notaram o comportamento nervoso do jovem ao ver a viatura. Ele havia acabado de sair de uma área de mata próxima.

Os guardas decidiram parar e abordar o rapaz. Durante a revista, encontraram em um de seus bolsos 20 pinos de cocaína do tipo Eppendorf. Em seguida, a cadela de faro Judite, da raça pastora-belga-malinois, localizou mais 47 pinos idênticos no trecho de mata de onde ele havia saído.