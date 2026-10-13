Motoristas que cometem infrações de trânsito em dois pontos movimentados de Campinas passam a ser multados por câmeras de videomonitoramento a partir desta terça-feira (13). A fiscalização começa na Avenida John Boyd Dunlop, na altura da Estação BRT Londres, e no cruzamento das ruas Salles Oliveira e Doutor Pereira Lima, na Vila Industrial. Os dois locais somam 78 acidentes registrados entre 2023 e 2026, segundo a Emdec.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os equipamentos já eram utilizados para acompanhar o trânsito e identificar comportamentos de risco, mas agora também permitirão a aplicação de multas. A fiscalização será realizada remotamente por agentes da mobilidade urbana, que acompanham as imagens no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). Com a ampliação, Campinas passa a contar com 25 pontos de fiscalização por câmeras, sendo nove ativados somente neste ano.

John Boyd Dunlop concentra 69 acidentes

O ponto com maior histórico de ocorrências fica na Avenida John Boyd Dunlop, próximo à Rua Orlando Paulino, na região da Estação BRT Londres. Entre 2023 e 2026, foram registrados 69 acidentes, dos quais 33 deixaram feridos e dois envolveram atropelamentos não fatais. Outros 34 não tiveram vítimas.