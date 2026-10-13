Motoristas que cometem infrações de trânsito em dois pontos movimentados de Campinas passam a ser multados por câmeras de videomonitoramento a partir desta terça-feira (13). A fiscalização começa na Avenida John Boyd Dunlop, na altura da Estação BRT Londres, e no cruzamento das ruas Salles Oliveira e Doutor Pereira Lima, na Vila Industrial. Os dois locais somam 78 acidentes registrados entre 2023 e 2026, segundo a Emdec.
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Os equipamentos já eram utilizados para acompanhar o trânsito e identificar comportamentos de risco, mas agora também permitirão a aplicação de multas. A fiscalização será realizada remotamente por agentes da mobilidade urbana, que acompanham as imagens no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). Com a ampliação, Campinas passa a contar com 25 pontos de fiscalização por câmeras, sendo nove ativados somente neste ano.
John Boyd Dunlop concentra 69 acidentes
O ponto com maior histórico de ocorrências fica na Avenida John Boyd Dunlop, próximo à Rua Orlando Paulino, na região da Estação BRT Londres. Entre 2023 e 2026, foram registrados 69 acidentes, dos quais 33 deixaram feridos e dois envolveram atropelamentos não fatais. Outros 34 não tiveram vítimas.
Nesse trecho, a fiscalização terá atenção especial ao uso irregular do corredor BRT, avanço de sinal vermelho e estacionamento sobre calçadas. As duas primeiras condutas são consideradas infrações gravíssimas, com multa de R$ 293,47. Já estacionar sobre a calçada é infração grave, punida com R$ 195,23.
Na Vila Industrial, o cruzamento das ruas Salles Oliveira e Doutor Pereira Lima, próximo à UniMetrocamp, registrou nove acidentes no mesmo período, incluindo uma ocorrência fatal e um atropelamento não fatal. Entre os problemas identificados estão estacionamento irregular e mudanças de faixa que colocam em risco outros motoristas e pedestres.
Segundo o coordenador do CCO da Emdec, Ayrton Martins, a escolha dos locais considera especialmente a circulação de pessoas. “Os dois locais têm como característica o alto volume de travessias de pedestres, gerado pela estação do BRT no Londres e pela universidade na Vila Industrial”, afirmou.
Campinas já registrou 26 mil infrações por câmeras
O reforço na fiscalização ocorre em meio ao crescimento do uso do videomonitoramento para identificar irregularidades. De janeiro a setembro de 2026, a Emdec registrou quase 26,1 mil infrações por meio das câmeras instaladas em diferentes regiões da cidade.
A principal irregularidade foi a transposição de pista, com aproximadamente 11,7 mil registros, seguida pelo uso indevido de faixas exclusivas, com 7,4 mil autuações. Também aparecem entre as ocorrências mais frequentes o estacionamento proibido, com 2,1 mil multas, e a conversão proibida à esquerda, com cerca de mil registros.
Outras infrações identificadas incluem retorno proibido (920), avanço de sinal vermelho (544), estacionamento em ponto de táxi (491), uso irregular de vagas rápidas (490) e estacionamento sobre calçadas (444).
Além da fiscalização, as câmeras auxiliam no atendimento a acidentes, veículos quebrados e problemas em semáforos. Todos os pontos fiscalizados possuem placas com a indicação “Fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento”.