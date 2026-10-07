Um ônibus que transportava trabalhadores bateu na traseira de um caminhão carregado com sulfato de magnésio na madrugada desta terça-feira (13), na Rodovia João Beira (SP-095), que liga Jaguariúna a Amparo.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão estava parado no acostamento quando o ônibus não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do veículo.

Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal de Jaguariúna. Segundo as autoridades, nenhuma delas corre risco de morte.