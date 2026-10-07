13 de outubro de 2026
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COLISÃO

7 pessoas ficam feridas após ônibus bater em caminhão na SP-095

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (13); sete pessoas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal e nenhuma corre risco de morte.
Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (13); sete pessoas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal e nenhuma corre risco de morte.

Um ônibus que transportava trabalhadores bateu na traseira de um caminhão carregado com sulfato de magnésio na madrugada desta terça-feira (13), na Rodovia João Beira (SP-095), que liga Jaguariúna a Amparo.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão estava parado no acostamento quando o ônibus não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do veículo.

Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal de Jaguariúna. Segundo as autoridades, nenhuma delas corre risco de morte.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Jaguariúna, que investigará as circunstâncias do acidente.

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