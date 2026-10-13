A primeira semana do segundo turno presidencial não foi exatamente tranquila para o presidente Lula (PT). Depois de uma votação que surpreendeu parte de sua campanha, com Flávio Bolsonaro (PL) terminando o primeiro turno na dianteira, a esquerda atravessou dias de cobranças, desencontros e questionamentos sobre a condução da disputa. O próprio Lula reconheceu problemas na organização da campanha. Mas a política tem dessas coisas: quando parecia que o abatimento começava a tomar conta de um lado, as ruas trouxeram um fato novo para a eleição.

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As manifestações do domingo (11), realizadas em dezenas de cidades brasileiras, deram uma demonstração importante da capacidade de mobilização dos apoiadores do presidente. A Avenida Paulista recebeu uma multidão, enquanto atos também ocorreram em capitais e municípios do interior. A programação reuniu atividades em pelo menos 76 cidades, segundo levantamento divulgado pela imprensa. Não significa que o cenário eleitoral tenha sido invertido, mas representa uma mudança perceptível no ambiente político de uma campanha que vinha tentando reagir ao resultado do primeiro turno.

Campinas ofereceu um dos exemplos mais expressivos dessa mobilização. O Largo do Rosário ficou tomado por manifestantes, que também ocuparam trechos da Avenida Francisco Glicério e percorreram outras vias do Centro. A dimensão da passeata impressionou, especialmente pela capacidade de reunir pessoas numa manhã de domingo e transformar uma região tradicional da cidade em palco de manifestação política. Não existe uma contagem oficial do público. Independentemente da disputa por números, o que se viu foi uma mobilização de grandes proporções, capaz de devolver entusiasmo a um grupo político que havia começado a semana passada sob forte pressão.