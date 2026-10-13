Um bitrem carregado com diesel permanece tombado e mantém interditada uma alça de saída da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na manhã desta terça-feira (13). O acidente aconteceu por volta das 15h12 de segunda-feira (12), na altura do km 134,7, sentido sul. Mais de 16 horas depois, o veículo ainda não havia sido retirado, e não existia previsão de liberação do tráfego.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rota das Bandeiras, o caminhão Volvo FH460 perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e tombou na alça. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. O acidente provocou o vazamento de diesel, que atingiu o sistema de drenagem da rodovia e chegou ao Rio Anhumas, na altura do km 133.
A concessionária informou que o derramamento no rio foi constatado ainda na tarde de segunda-feira, às 16h46. A Cetesb foi comunicada e uma empresa especializada em atendimento ambiental foi acionada. O registro da ocorrência informa que as equipes receberam orientação do Corpo de Bombeiros e não realizaram a contenção do vazamento naquele momento, porque o combustível estava escoando pela canaleta pluvial.
Retirada da carreta enfrenta dificuldades
Os trabalhos de remoção avançaram durante a noite e a madrugada. Às 19h02 de segunda-feira, começou a transferência da carga para outro veículo, procedimento concluído às 22h28. Segundo a concessionária, foram transferidos 20 mil litros de diesel.
A operação para colocar o bitrem novamente sobre as rodas começou à 1h desta terça-feira. Entretanto, às 5h15, as equipes relataram dificuldades no destombamento, principalmente devido à quantidade de óleo ainda presente na pista.
Diante da situação, um guindaste foi acionado às 7h15 para auxiliar na retirada da carreta.
Alça fechada desde segunda-feira
A interdição total da alça de saída e da faixa de desaceleração começou às 15h15 de segunda-feira e continuava em vigor na atualização das 7h54 desta terça-feira.
A restrição impede o acesso dos motoristas à alça afetada. Até a última atualização, não havia horário previsto para a conclusão dos trabalhos.
A saída da pista sul (sentido Jacareí) da D. Pedro I (SP-065) para a Gov. Adhemar de Barros (SP-340), em Campinas, permanece interditada por conta do tombamento de uma carreta.
Opção aos motoristas é seguir por 2km pela D. Pedro I, fazer o retorno do Galleria Shopping e acessar a Campinas-Mogi pela pista norte (sentido Anhanguera).
Além da retirada do veículo, o vazamento de combustível exige atenção ambiental, especialmente porque houve registro de diesel no Rio Anhumas. As informações divulgadas até o momento não detalham a extensão da contaminação nem eventuais medidas adicionais de recuperação ambiental.