Um bitrem carregado com diesel permanece tombado e mantém interditada uma alça de saída da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na manhã desta terça-feira (13). O acidente aconteceu por volta das 15h12 de segunda-feira (12), na altura do km 134,7, sentido sul. Mais de 16 horas depois, o veículo ainda não havia sido retirado, e não existia previsão de liberação do tráfego.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rota das Bandeiras, o caminhão Volvo FH460 perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos e tombou na alça. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. O acidente provocou o vazamento de diesel, que atingiu o sistema de drenagem da rodovia e chegou ao Rio Anhumas, na altura do km 133.

A concessionária informou que o derramamento no rio foi constatado ainda na tarde de segunda-feira, às 16h46. A Cetesb foi comunicada e uma empresa especializada em atendimento ambiental foi acionada. O registro da ocorrência informa que as equipes receberam orientação do Corpo de Bombeiros e não realizaram a contenção do vazamento naquele momento, porque o combustível estava escoando pela canaleta pluvial.