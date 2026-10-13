13 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Procurado por homicídio é preso na região dos DICs em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem de 30 anos foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar no feriado de segunda-feira (12)
Homem de 30 anos foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar no feriado de segunda-feira (12)

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por um mandado de prisão relacionado ao crime de homicídio, foi capturado pela Polícia Militar na região dos DICs, em Campinas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (12), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), os policiais realizavam patrulhamento pela região quando decidiram abordar o suspeito. Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe identificou a existência de um mandado judicial de prisão ainda pendente de cumprimento.

Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência. Após os procedimentos policiais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários