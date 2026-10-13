Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por um mandado de prisão relacionado ao crime de homicídio, foi capturado pela Polícia Militar na região dos DICs, em Campinas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (12), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

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De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), os policiais realizavam patrulhamento pela região quando decidiram abordar o suspeito. Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe identificou a existência de um mandado judicial de prisão ainda pendente de cumprimento.

Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência. Após os procedimentos policiais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.