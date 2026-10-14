14 de outubro de 2026
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NA CADEIA

PM captura homem procurado por homicídio em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 59 anos, procurado pela Justiça por homicídio, foi preso durante patrulhamento no Jardim Boa Esperança.
Homem de 59 anos, procurado pela Justiça por homicídio, foi preso durante patrulhamento no Jardim Boa Esperança.

Um homem de 59 anos, procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na tarde da última segunda-feira (12), em Hortolândia, interior de São Paulo. A captura ocorreu durante patrulhamento na área da 3ª Companhia da Polícia Militar.

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Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre a localização do suspeito e, com base nas características repassadas, iniciaram diligências que levaram à sua localização na Rua Rolinha, no Jardim Boa Esperança.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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