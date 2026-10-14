Um homem de 59 anos, procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na tarde da última segunda-feira (12), em Hortolândia, interior de São Paulo. A captura ocorreu durante patrulhamento na área da 3ª Companhia da Polícia Militar.
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Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre a localização do suspeito e, com base nas características repassadas, iniciaram diligências que levaram à sua localização na Rua Rolinha, no Jardim Boa Esperança.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.