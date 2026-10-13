O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza nesta quarta-feira, dia 14, das 7h às 17h, a substituição de trechos da tubulação do sistema de retrolavagem dos filtros da ETA 1. Durante o serviço, poderá haver intermitência no abastecimento de água em algumas regiões da cidade, e a orientação é para o uso consciente ao longo do dia.

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A intervenção foi programada após problemas registrados nos dias 6 e 7 de outubro, quando ocorreram rompimentos no conjunto de tubulações responsável pela retrolavagem dos filtros. Durante os reparos emergenciais, foram identificados desgastes nos componentes de fixação da estrutura, o que levou o DAE a programar a substituição dos trechos comprometidos.

"Durante as intervenções realizadas na ETA 1, identificamos o desgaste de componentes de fixação da tubulação. Agora, vamos fazer as substituições necessárias para solucionar a ocorrência de forma definitiva, aumentar a segurança operacional e reduzir o risco de novos rompimentos", explicou o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima.