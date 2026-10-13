O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza nesta quarta-feira, dia 14, das 7h às 17h, a substituição de trechos da tubulação do sistema de retrolavagem dos filtros da ETA 1. Durante o serviço, poderá haver intermitência no abastecimento de água em algumas regiões da cidade, e a orientação é para o uso consciente ao longo do dia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A intervenção foi programada após problemas registrados nos dias 6 e 7 de outubro, quando ocorreram rompimentos no conjunto de tubulações responsável pela retrolavagem dos filtros. Durante os reparos emergenciais, foram identificados desgastes nos componentes de fixação da estrutura, o que levou o DAE a programar a substituição dos trechos comprometidos.
"Durante as intervenções realizadas na ETA 1, identificamos o desgaste de componentes de fixação da tubulação. Agora, vamos fazer as substituições necessárias para solucionar a ocorrência de forma definitiva, aumentar a segurança operacional e reduzir o risco de novos rompimentos", explicou o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima.
Durante a execução dos trabalhos, a ETA funcionará com vazão estimada em 900 litros por segundo, abaixo dos 1.390 litros por segundo normalmente captados. Segundo o DAE, a medida busca manter parte da operação e reduzir os impactos no abastecimento. A normalização poderá ocorrer de forma gradual após a conclusão do serviço.
A autarquia informou ainda que, durante as obras de modernização previstas para os próximos meses, outras interrupções ou oscilações no abastecimento poderão ocorrer. As intervenções fazem parte da Operação ETA Eficiente, dentro do programa DAE em Ação pela Água, que reúne ações de recuperação da infraestrutura e modernização do sistema de tratamento.