12 de outubro de 2026
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FEMINICÍDIO

Pastor é preso após matar ex na festa de aniversário do filho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Crime aconteceu no domingo (11); vítima tinha medida protetiva contra o suspeito, que se apresentava como pastor itinerante nas redes sociais
Crime aconteceu no domingo (11); vítima tinha medida protetiva contra o suspeito, que se apresentava como pastor itinerante nas redes sociais

Um homem de 40 anos, identificado como Jonata de Jesus Batista, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho, no domingo (11), em Americana. A vítima, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Americana.

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De acordo com o médico que atendeu Jeane, ela apresentava sete perfurações pelo corpo, sendo quatro delas na região do peito. O casal tinha dois filhos, de 15 e 8 anos, e o crime ocorreu durante a comemoração do aniversário do filho mais velho.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 12h e encontrou Jonata imobilizado por moradores no bairro Riviera Tamborlim. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida na casa.

No dia do crime, a vítima estava na casa do ex-companheiro para participar da festa de aniversário do filho. Nas redes sociais, Jonata se apresentava como pastor itinerante. O caso segue sob investigação.

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