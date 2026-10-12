Um homem de 40 anos, identificado como Jonata de Jesus Batista, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho, no domingo (11), em Americana. A vítima, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Americana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o médico que atendeu Jeane, ela apresentava sete perfurações pelo corpo, sendo quatro delas na região do peito. O casal tinha dois filhos, de 15 e 8 anos, e o crime ocorreu durante a comemoração do aniversário do filho mais velho.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 12h e encontrou Jonata imobilizado por moradores no bairro Riviera Tamborlim. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida na casa.