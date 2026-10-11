A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) começa a fiscalizar infrações de trânsito por videomonitoramento em dois novos pontos da cidade nesta terça-feira, 13. Os equipamentos estão instalados na avenida John Boyd Dunlop, no Jardim Londres, e no cruzamento das ruas Salles Oliveira e Dr. Pereira Lima, na Vila Industrial.

Segundo a empresa, os dois locais registraram 78 sinistros de trânsito entre 2023 e 2026. Com a ativação das câmeras, Campinas passa a contar com 25 pontos de fiscalização remota, sendo nove implantados em 2026.

Na avenida John Boyd Dunlop, próximo à estação BRT Londres, foram registrados 69 sinistros no período. Desse total, 34 não tiveram vítimas, 33 envolveram pessoas feridas e dois foram atropelamentos sem mortes.