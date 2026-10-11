A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) começa a fiscalizar infrações de trânsito por videomonitoramento em dois novos pontos da cidade nesta terça-feira, 13. Os equipamentos estão instalados na avenida John Boyd Dunlop, no Jardim Londres, e no cruzamento das ruas Salles Oliveira e Dr. Pereira Lima, na Vila Industrial.
Segundo a empresa, os dois locais registraram 78 sinistros de trânsito entre 2023 e 2026. Com a ativação das câmeras, Campinas passa a contar com 25 pontos de fiscalização remota, sendo nove implantados em 2026.
Na avenida John Boyd Dunlop, próximo à estação BRT Londres, foram registrados 69 sinistros no período. Desse total, 34 não tiveram vítimas, 33 envolveram pessoas feridas e dois foram atropelamentos sem mortes.
As principais infrações identificadas no trecho são o uso irregular do corredor exclusivo do BRT, o avanço de sinal vermelho e o estacionamento sobre calçadas. As duas primeiras são consideradas gravíssimas, com multa de R$ 293,47, enquanto a última é uma infração grave, com penalidade de R$ 195,23.
Já no cruzamento das ruas Salles Oliveira e Dr. Pereira Lima, próximo à UniMetrocamp, foram contabilizados nove sinistros. Um deles foi fatal, cinco não tiveram vítimas, dois deixaram pessoas feridas e um foi atropelamento sem morte.
Nesse ponto, a fiscalização será direcionada principalmente ao estacionamento proibido nas proximidades da universidade e sobre calçadas, além de manobras irregulares de motoristas que mudam de faixa para acessar o sentido da Rodoviária. A manobra é considerada infração média, com multa de R$ 130,16.
De acordo com a Emdec, os locais foram selecionados com base no histórico de sinistros, na frequência de infrações e no fluxo de pedestres. A empresa destaca que os dois pontos têm grande circulação de pessoas devido à estação do BRT Londres e à universidade na Vila Industrial.
As câmeras já eram utilizadas para monitorar o trânsito e identificar comportamentos de risco. Com o início da fiscalização, os agentes da mobilidade urbana passam a registrar as infrações flagradas pelas imagens.
Mais de 26 mil infrações em 2026
Até setembro, a fiscalização por videomonitoramento registrou cerca de 26,1 mil infrações em Campinas. A transposição irregular de pista lidera a lista, com 11,7 mil autuações, seguida pelo uso irregular de faixa exclusiva, com 7,4 mil, e pelo estacionamento proibido, com 2,1 mil.
Também foram registradas cerca de mil infrações por conversão proibida à esquerda, 920 por retorno proibido e 544 por avanço de sinal vermelho. O levantamento inclui ainda estacionamento em ponto de táxi, em vaga rápida e sobre calçadas, além da condução de veículos não licenciados.
Além da fiscalização, as câmeras auxiliam no acompanhamento de ocorrências, como acidentes, semáforos intermitentes e veículos quebrados. Quando necessário, agentes são acionados para atuar presencialmente e organizar o trânsito.