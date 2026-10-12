Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta na manhã da última sexta-feira (9), em um dos quartos de um motel, em Mogi Mirim. A vítima, identificada apenas como Débora, moradora de Anápolis (GO), estava hospedada no local com o ex-namorado, com quem tentava reatar o relacionamento.

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De acordo com o relato do ex à polícia, os dois teriam consumido drogas durante a noite. Ele afirma que, ao acordar, encontrou Débora enforcada. A identidade da mulher foi confirmada por uma personal trainer do suspeito, acionada por ele logo após o ocorrido. Como mora sozinho, ele teria ligado para a profissional pedindo que ela contatasse seu advogado.

O caso está sob investigação. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação da causa da morte.