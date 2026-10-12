Um homem, filho de um agente penal, foi morto a tiros na tarde do último sábado (10), após uma discussão com outro homem na Rua Nelson Cavaquinho, no Núcleo Residencial Boa Vista, em Campinas.

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Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo durante o desentendimento. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito teria levado a arma que estava com a vítima, de propriedade do pai dela, que é agente penal.