Um homem, filho de um agente penal, foi morto a tiros na tarde do último sábado (10), após uma discussão com outro homem na Rua Nelson Cavaquinho, no Núcleo Residencial Boa Vista, em Campinas.
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Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo durante o desentendimento. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o suspeito teria levado a arma que estava com a vítima, de propriedade do pai dela, que é agente penal.
Durante as diligências, policiais militares do 47º BPM/I estiveram em uma residência onde localizaram o irmão do suspeito. Ele autorizou a entrada das equipes e indicou o local onde as armas estavam guardadas.
No imóvel, os policiais recuperaram a arma pertencente ao agente penal e encontraram outras duas, registradas em nome do pai do suspeito.
O caso foi apresentado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), e não há informações sobre velório e sepultamento.