Um motociclista morreu após bater contra um poste na Rua Botsuana, em Campinas, no domingo (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia uma motocicleta emprestada. O proprietário do veículo chegou a receber voz de prisão por permitir que uma pessoa não habilitada utilizasse a moto, mas foi liberado depois de prestar depoimento na delegacia.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, encontraram o motociclista caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local, e a morte foi constatada pelo médico responsável.

De acordo com as informações registradas pela PM, o motociclista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. As circunstâncias exatas do acidente ainda dependem da apuração policial. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica da colisão.