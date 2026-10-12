12 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

Motociclista sem CNH morre após bater em poste em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Acidente aconteceu na Rua Botsuana; dono da moto foi detido por entregar veículo a pessoa não habilitada, mas acabou liberado.
Acidente aconteceu na Rua Botsuana; dono da moto foi detido por entregar veículo a pessoa não habilitada, mas acabou liberado.

Um motociclista morreu após bater contra um poste na Rua Botsuana, em Campinas, no domingo (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia uma motocicleta emprestada. O proprietário do veículo chegou a receber voz de prisão por permitir que uma pessoa não habilitada utilizasse a moto, mas foi liberado depois de prestar depoimento na delegacia.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, encontraram o motociclista caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local, e a morte foi constatada pelo médico responsável.

De acordo com as informações registradas pela PM, o motociclista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. As circunstâncias exatas do acidente ainda dependem da apuração policial. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica da colisão.

Dono da motocicleta foi levado à delegacia

Durante o atendimento, o proprietário da motocicleta compareceu ao local e informou aos policiais que havia entregado o veículo à vítima, mesmo sabendo que ela não possuía habilitação. Diante da declaração, os agentes deram voz de prisão ao homem com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A legislação considera crime permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano ou multa.

O proprietário foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial e acabou liberado. A ocorrência também resultou na elaboração de três autos de infração de trânsito, relacionados à condução sem habilitação, entrega do veículo a pessoa não habilitada e licenciamento irregular.

O corpo da vítima foi recolhido pela Setec, enquanto a motocicleta foi removida por um guincho.

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