Um motociclista morreu após bater contra um poste na Rua Botsuana, em Campinas, no domingo (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia uma motocicleta emprestada. O proprietário do veículo chegou a receber voz de prisão por permitir que uma pessoa não habilitada utilizasse a moto, mas foi liberado depois de prestar depoimento na delegacia.
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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, encontraram o motociclista caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local, e a morte foi constatada pelo médico responsável.
De acordo com as informações registradas pela PM, o motociclista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. As circunstâncias exatas do acidente ainda dependem da apuração policial. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica da colisão.
Dono da motocicleta foi levado à delegacia
Durante o atendimento, o proprietário da motocicleta compareceu ao local e informou aos policiais que havia entregado o veículo à vítima, mesmo sabendo que ela não possuía habilitação. Diante da declaração, os agentes deram voz de prisão ao homem com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A legislação considera crime permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano ou multa.
O proprietário foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde prestou esclarecimentos à autoridade policial e acabou liberado. A ocorrência também resultou na elaboração de três autos de infração de trânsito, relacionados à condução sem habilitação, entrega do veículo a pessoa não habilitada e licenciamento irregular.
O corpo da vítima foi recolhido pela Setec, enquanto a motocicleta foi removida por um guincho.