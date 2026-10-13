Um homem foi preso na segunda-feira (12), no bairro Santa Rosa, em Campinas (SP), após descumprir uma medida protetiva e impedir a ex-companheira de sair de casa. A detenção ocorreu durante uma visita de rotina da Guarda Municipal à vítima, que é acompanhada pelo programa Guarda Amiga da Mulher (Gama).

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De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito estava na residência da mulher desde sábado, sem autorização dela. A vítima relatou que não conseguiu acionar o botão de emergência do programa porque havia trocado de celular recentemente e ainda não tinha reinstalado o aplicativo.

A visita integra o acompanhamento regular realizado pelo Gama junto a mulheres com medidas protetivas. Ao chegarem ao imóvel, os guardas notaram que a vítima estava assustada e foram informados por ela de que o agressor se encontrava dentro da casa.