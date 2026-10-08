Os radares de Campinas registraram quase 250 mil situações em que motociclistas esconderam as placas dos veículos para dificultar a identificação durante a fiscalização eletrônica em 2026. O levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) revela uma média de aproximadamente 28 mil flagrantes por mês, ou 917 por dia, e aponta uma concentração expressiva da prática em duas das principais avenidas da cidade: John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez.

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Juntas, as duas vias respondem por mais de 72% dos registros, com aproximadamente 180,3 mil imagens de motocicletas circulando com a identificação encoberta. A John Boyd Dunlop lidera o levantamento, com 142,7 mil flagrantes distribuídos por 29 pontos de fiscalização. Em segundo lugar aparece a Ruy Rodriguez, com 37,6 mil ocorrências em 14 pontos. A diferença é significativa: somente a John Boyd Dunlop concentra mais da metade de todos os registros identificados pela Emdec.

O levantamento, porém, não significa que 250 mil motociclistas diferentes tenham sido flagrados. Uma mesma motocicleta pode aparecer repetidamente nas imagens, inclusive em vários radares ao longo de uma única avenida. Segundo a Emdec, a prática costuma ser reiterada pelos condutores que tentam escapar da fiscalização, o que ajuda a explicar o volume elevado de registros.