O prefeito Dário Saadi (Republicanos) nunca fez qualquer esforço para esconder sua preferência na eleição para o Governo de São Paulo. Dário é um aliado político de Tarcísio de Freitas, correligionário do governador e, poderíamos dizer, um “tarcisista” convicto. Durante a campanha, participou de atos, dividiu palanque, defendeu realizações do governo estadual e colocou Campinas no roteiro político da tentativa de reeleição de Tarcísio. Em setembro, por exemplo, a cidade recebeu um grande encontro regional da campanha, com prefeitos e lideranças políticas, no qual Dário participou diretamente da defesa de mais quatro anos para o governador.

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Na disputa presidencial, entretanto, o volume foi bem diferente. Isso não significa dizer que Dário tenha escondido sua preferência. Em maio, esteve no lançamento da candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, em Campinas, evento que reuniu Tarcísio, Sergio Moro e Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o prefeito discursou em ambiente claramente alinhado à candidatura presidencial de Flávio. Mais tarde, no encontro regional de Tarcísio, também houve manifestação favorável ao candidato do PL.

Mas existe diferença entre declarar apoio e transformar esse apoio em uma bandeira política pessoal. E foi justamente essa segunda atitude que praticamente não vimos de Dário durante a campanha presidencial. O prefeito possui redes sociais bastante ativas, utiliza esses canais para divulgar ações administrativas e também agendas políticas, mas não emprestou sua imagem à candidatura de Flávio Bolsonaro com a mesma intensidade observada na campanha de Tarcísio.