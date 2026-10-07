07 de outubro de 2026
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CADEIA

GM de Indaiatuba prende três e recupera mais de R$ 5 mil em itens

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com base nas características repassadas, as equipes intensificaram o patrulhamento pela região e localizaram o suspeito quando ele tentava deixar a cidade em um Chevrolet Corsa Classic.
Com base nas características repassadas, as equipes intensificaram o patrulhamento pela região e localizaram o suspeito quando ele tentava deixar a cidade em um Chevrolet Corsa Classic.

Guarda Civil de Indaiatuba prendeu três pessoas envolvidas em furtos a lojas de um centro comercial no Jardim Tropical. A ação resultou na recuperação de mais de R$ 5 mil em mercadorias.

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Os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de furto no local. Ao chegarem, detiveram um casal que participava do crime. Durante o atendimento, foram informados de que um terceiro suspeito havia deixado o centro comercial.

Com base nas características repassadas, as equipes intensificaram o patrulhamento pela região e localizaram o suspeito quando ele tentava deixar a cidade em um Chevrolet Corsa Classic. No interior do veículo, os guardas encontraram diversos produtos furtados das lojas.

As câmeras de monitoramento do centro comercial registraram a movimentação dos três envolvidos e as ações ligadas aos furtos. Entre os itens recuperados estavam roupas e produtos cosméticos, avaliados em mais de R$ 5 mil.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, e os três suspeitos permaneceram presos em flagrante. As mercadorias recuperadas foram devolvidas às vítimas.

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