Uma carga de 7,5 toneladas que seria enviada para a Espanha escondia cocaína dentro de um molde de compressão industrial no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A apreensão foi realizada pela Receita Federal na terça-feira (6), com posterior acionamento da Polícia Federal.
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A existência da droga havia sido informada pela PF, mas a estrutura ainda estava sendo aberta devido ao tamanho e ao peso. Nesta quarta-feira (7), a Receita Federal detalhou que se tratava de um equipamento industrial de grande porte e que foi necessário perfurar e desmontar o molde para alcançar o compartimento onde o entorpecente estava oculto.
A carga foi selecionada para fiscalização a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência da Receita. Segundo o órgão, a inspeção exigiu procedimentos técnicos específicos para permitir a abertura da estrutura e a verificação de seu interior.
Depois da desmontagem, os servidores encontraram o material escondido no equipamento. Testes preliminares indicaram resultado positivo para cocaína, conforme já havia informado a Polícia Federal.
Apesar de o conjunto da carga pesar 7,5 toneladas, esse número não corresponde à quantidade de droga apreendida. Até o momento, Receita Federal e Polícia Federal não divulgaram o peso da cocaína encontrada dentro do molde.
Após a confirmação do entorpecente, a Receita acionou a Polícia Federal, responsável pelos procedimentos de polícia judiciária. Não foram informadas prisões relacionadas ao caso até agora.
A investigação deverá apurar quem são os responsáveis pela tentativa de envio da droga para a Espanha e se existe participação de uma organização criminosa na operação.