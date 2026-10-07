Uma carga de 7,5 toneladas que seria enviada para a Espanha escondia cocaína dentro de um molde de compressão industrial no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A apreensão foi realizada pela Receita Federal na terça-feira (6), com posterior acionamento da Polícia Federal.

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A existência da droga havia sido informada pela PF, mas a estrutura ainda estava sendo aberta devido ao tamanho e ao peso. Nesta quarta-feira (7), a Receita Federal detalhou que se tratava de um equipamento industrial de grande porte e que foi necessário perfurar e desmontar o molde para alcançar o compartimento onde o entorpecente estava oculto.

A carga foi selecionada para fiscalização a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência da Receita. Segundo o órgão, a inspeção exigiu procedimentos técnicos específicos para permitir a abertura da estrutura e a verificação de seu interior.