Uma investigação sobre o abastecimento de pontos de tráfico em Sumaré levou policiais a um sítio em Jacutinga, no sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (7). O imóvel é apontado como possível local de armazenamento de drogas que posteriormente seriam levadas para o interior paulista.

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A ação faz parte da Operação Grimório, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Campinas (FICCO/CAS). Um mandado de busca e apreensão é cumprido na propriedade mineira para aprofundar a investigação sobre uma associação criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O endereço em Jacutinga foi identificado a partir da análise de documentos apreendidos durante a Operação Archimagus, primeira etapa da investigação, realizada em julho deste ano. Naquela fase, segundo a FICCO, drogas e armas de fogo foram apreendidas em Sumaré e Paulínia.