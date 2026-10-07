Uma investigação sobre o abastecimento de pontos de tráfico em Sumaré levou policiais a um sítio em Jacutinga, no sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (7). O imóvel é apontado como possível local de armazenamento de drogas que posteriormente seriam levadas para o interior paulista.
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A ação faz parte da Operação Grimório, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Campinas (FICCO/CAS). Um mandado de busca e apreensão é cumprido na propriedade mineira para aprofundar a investigação sobre uma associação criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.
O endereço em Jacutinga foi identificado a partir da análise de documentos apreendidos durante a Operação Archimagus, primeira etapa da investigação, realizada em julho deste ano. Naquela fase, segundo a FICCO, drogas e armas de fogo foram apreendidas em Sumaré e Paulínia.
A apuração passou a considerar a existência de uma estrutura logística fora do estado de São Paulo. De acordo com os investigadores, o sítio em Jacutinga seria utilizado para guardar entorpecentes destinados ao abastecimento de pontos de venda em Sumaré.
A operação desta quarta-feira busca reunir novas provas sobre o funcionamento dessa estrutura e a participação dos investigados. Até a divulgação inicial da ação, não havia sido informado o resultado das buscas, a quantidade de drogas eventualmente encontrada ou a ocorrência de prisões.
A Operação Grimório conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, por meio do núcleo de Campinas, e do Canil da Polícia Militar de Minas Gerais.
A FICCO de Campinas reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo. As investigações prosseguem para identificar a extensão da atuação do grupo e a eventual ligação entre a estrutura encontrada em Minas Gerais e o tráfico de drogas na região de Sumaré.